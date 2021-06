EM 2021, Nationalmannschaft: Niklas Süle schweigt - die Gründe

26 Spieler umfasst der EM-Kader von Joachim Löw. Niklas Süle ist der einzige darin, der sich inklusive des Vorbereitungslagers in Seefeld noch nicht einmal gegenüber den zahlreich vertretenen Medien zu Wort gemeldet hat. ( NEWS: Alles zur EM )

Weder hat er ein Interview gegeben, noch nahm er an einer Pressekonferenz teil. Sogar bei einer digitalen "Speed-Dating"-Runde mit den Reportern in Seefeld fehlte er, obwohl bei diesem Termin alle Spieler zu Wort kamen, die zuvor nicht auf einer Pressekonferenz gesessen haben. Auch vor dem Achtelfinal-Kracher gegen England schaltete er auf stumm. (EM-Achtelfinale: England - Deutschland 18 Uhr im LIVETICKER)

Ihm Lustlosigkeit zu unterstellen, wäre falsch. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger ist schlichtweg ein Typ, der Medienarbeit so gut es geht vermeidet.

Nach SPORT1 -Informationen ist es jedoch auch so, dass die DFB-Verantwortlichen im Dialog mit den Spielern stehen. Von oben herab wird ihnen nicht auferlegt, wann sie sich wo zu äußern haben. Zudem werden Stars wie Thomas Müller, die etliche Anfrage vorliegen haben, auf Pressekonferenzen gesetzt, um alle Medien zu bedienen.

Keinen unerheblichen Anteil an Süles EM-Schweigen hat sicherlich die Ansage von Joachim Löw. Unvergessen, wie der Bundestrainer zum EM-Start öffentlich erklärte, dass ausgerechnet Süle aufgrund seines Fitnessrückstands Zusatzschichten schieben muss, um die notwendige Wettkampfpraxis zu erlangen.

Tagelang waren die Worte seines Trainers in den Medien, obwohl er diese nicht diffamierend gemeint hat. Hätte sich Süle daraufhin der Öffentlichkeit gestellt, wären Fragen nach seiner Fitness an der Tagesordnung gewesen.

Süle: "Einiges aufgeholt"

Süle verzichtete auf weitere öffentliche Statements und ackerte stattdessen auf dem Trainingsplatz. Seit seinem zweiten Kreuzbandriss im Oktober 2019 fiel er aufgrund verschiedener Blessuren rund 290 Tage aus. In den vergangenen anderthalb Jahren verpasste er 44 Pflichtspiele der Bayern.

Nachvollziehbar, dass er nicht nur um seinen Stammplatz in München kämpfen musste. Beim DFB verlor er ebenfalls den Anschluss.

Bei der laufenden EM kam er bislang nur auf einen 17-minütigen Einsatz gegen Portugal. Löw setzt in der Dreierkette auf Antonio Rüdiger, Mats Hummels und Matthias Ginter. Dass er, wie zuletzt öfter beim FC Bayern, als Rechtsverteidiger aufläuft, schloss der Bundestrainer schon vor Wochen aus.

Süle fokussiert

Süle weiß jedenfalls, dass er sich in einer schwierigen Situation befindet. Bei Löw kämpft er um Spielzeit, in München pokert er um seine Zukunft. Sein Vertrag läuft 2022 aus, die bisherigen Gespräche mit den Bayern-Bossen sollen schleppend verlaufen. Kommt es zu keiner Übereinkunft, ist Süle in diesem Sommer ein Verkaufskandidat.