Eintracht Frankfurt: Das ist Oliver Glasners Plan

C. Michel

Der ehemalige Wolfsburger Coach Oliver Glasner tritt seine neue Aufgabe bei Eintracht Frankfurt an. SPORT1 beleuchtet, welche Pläne der Trainer verfolgt.

Auf Adi Hütter folgt bei Eintracht Frankfurt Oliver Glasner. Der Österreicher hat sich für den Schritt vom VfL Wolfsburg an den Main entschieden und für drei Jahre bis 2024 unterschrieben. (SERVICE: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

1.) Systemfrage

Unter Vorgänger Hütter hat die Eintracht zumeist mit einer Dreierkette und zwei Stürmern oder zwei Spielmachern agiert. Veränderungen gab es nur selten, für Überraschungen war Hütter nicht bekannt. Glasner praktizierte in Wolfsburg die Viererkette und hatte damit Erfolg: Platz vier und die zweitbeste Defensive (37 Gegentore) der 1. Bundesliga.

Glasner verwies stattdessen auf Prinzipien: "Wie kommen wir hinter die gegnerische Kette? Sind wir hinten so abgesichert, dass wir Gegenangriffe im Keim ersticken können? Können wir Dreiecke kreieren für ein gutes und schnelles Passspiel?” Die Eintracht stellt einen Kader, der ihm diese System-Variabilität ermöglicht.

2.) Kapitänsfrage

Flache Hierarchien wie unter Hütter, der sich nach dem Abgang von David Abraham nicht auf einen neuen Kapitän festlegen wollte? Oder lieber ein Leader á la Kevin-Prince Boateng, der keinen Zweifel an seiner Führungsrolle ließ? (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

"Die Eintracht hat einige Führungsspieler. So habe ich die Mannschaft als gegnerischer Trainer auch erlebt. Sie hat richtige Typen in der Mannschaft", sagte Glasner auf Nachfrage von SPORT1. Wichtig sei vor allem, dass die Spieler gut miteinander umgehen: "Ich habe auch lange gespielt und mit 36 Jahren noch das Tor getragen."

Makoto Hasebe etwa sei in dieser Hinsicht ein "Vorzeigeprofi". Glasner will bei der Frage nach dem neuen Spielführer dennoch die Zügel in der Hand halten: "Ich muss die Mannschaft kennenlernen. Aber den Kapitän bestimme ich."