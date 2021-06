Union bestreitet internationale Spiele wohl im Olympiastadion

Fußball-Bundesligist Union Berlin wird seine Europacup-Partien vor größerer Kulisse wohl im Olympiastadion bestreiten. Wie Vereinspräsident Dirk Zingler am Montagabend in einem Schreiben an die Mitglieder mitteilte, werde man die Heimspielstätte An der Alten Försterei "weiterentwickeln und modernisieren. Bis dahin werden wir unsere internationalen Spiele im städtischen Olympiastadion austragen".