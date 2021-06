Krösche überzeugt: Zeichen gegen Rassismus bald auch in Bundesliga

Frankfurt am Main (SID) - Die bei der EM praktizierten Aktionen gegen Fremdenhass und Rassismus könnten bald auch in der Fußball-Bundesliga zu sehen sein. Das denken zumindest die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt. "Die Spieler sind sich ihrer Verantwortung heutzutage bewusst. Die Zeichen (bei der EM, d. Red.) zeigen, wie sie sich mit den Themen beschäftigen", sagte Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag: "Ich denke, das wird auch in die Bundesliga Einzug halten."