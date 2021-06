Edin Terzic bleibt beim BVB! Interims-Trainer wird Technischer Direktor

"Campeooones!" Haaland und Co. mit Bierdusche für Terzic

Der Erfolgscoach der vergangenen Saison, der den BVB zum DFB-Pokalsieg und in einem bemerkenswerten Endspurt auch noch in die Champions League geführt hatte, hat seinen Vertrag bei den Schwarzgelben bis 2025 verlängert.

Edin Terzic lehnt Cheftrainer-Angebote ab

Auf seiner neuen Position soll Terzic laut Vereinsmitteilung "fest in die Kaderplanung eingebunden sein, interessante Spieler für den BVB begeistern, als Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum wirken und ausgeliehene Profis betreuen".

In den vergangenen Wochen hatten Terzic, der im Dezember 2020 als Nachfolger von Lucien Favre das Traineramt beim BVB übernommen hatte, auch mehrere Angebote als Cheftrainer vorgelegen. Unter anderem wurde er zwischenzeitlich mit dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht.

Terzic verrät Austausch mit Neu-BVB-Coach Rose

Umgekehrt habe er auch Neu-Cheftrainer Rose in seine Gedankenspiele einbezogen: "Ich glaube, Marco hat gespürt, dass mir dieser Schritt nicht leicht fällt. Aber er hat nachvollziehen können und akzeptiert, dass der Wunsch, diese neue Position auszufüllen und der Glaube, dass es genau das ist, was ich im Moment will, einfach zu groß wurde.