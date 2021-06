Sydney McLaughlin: Umstrittener "Flo-Jo"-Guru half bei Fabel-Rekord

Sydney McLaughlin verblüfft mit einem Fabelrekord. Ihr Coach Bob Kersee trainierte schon Superstar Florence Griffith-Joyner - was auch Argwohn weckt.

Es ist ein Weltrekord, der die Leichtathletik-Welt im Olympia-Jahr in Aufruhr versetzt. Mal wieder. ( NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen )

Und das rund ein Jahr nach einem Trainerwechsel, der in der Szene für Gesprächsstoff gesorgt hat: Der Jungstar wird seit kurzem gecoacht von einem alten Bekannten, der in den vergangenen Jahrzehnten schon einige Superstars hervorgebracht hat - aber auch von Schatten begleitet wird.

Bob Kersee schon Trainer von Florence Griffith-Joyner

Kersee löste Joanna Hayes ab, die 100-Meter-Hürden-Olympiasiegerin von 2004. McLaughlin lernte ihn an der Universität UCLA kennen, wo er seit langem als Trainer aktiv ist. "Er hat mir für eine Weile bei der Hürdentechnik geholfen und die Chemie hat gestimmt, es hat irgendwie geklickt", berichtete McLaughlin.

Das Top-Talent war ein großer Fang für den in Panama geborenen Startrainer, der im früheren Leben unter anderem Seemann und Prediger war: Die in New Brunswick/New Jersey geborene aus einer Leichtathletik-Familie stammende McLaughlin gilt als potenzielles Aushängeschild der Zukunft.