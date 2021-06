Tennis: Auch Wawrinka sagt für Olympia ab

Auch der dreimalige Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka wird nicht am olympischen Tennisturnier in Tokio teilnehmen.

Das teilte der 36 Jahre alte Schweizer, der 2008 in Peking Gold im Doppel an der Seite von Roger Federer gewonnen hatte, am Dienstag mit und reihte sich in die lange Liste prominenter Ausfälle für die Sommerspiele ein.