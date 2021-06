Kicker: Geburtstagskind Bellingham verlängert automatisch beim BVB

Jude Bellingham feiert am Dienstag seinen 18. Geburtstag wohl mit einer Vertragsverlängerung bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der englische Nationalspieler, der am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) beim EM-Achtelfinale gegen Deutschland im Kader der Three Lions steht, wird durch die automatische Ausweitung seines Vertrags bis 2025 an die Borussen gebunden. Dies berichtete der kicker.