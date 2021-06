EM-Achtelfinale Deutschland - England: Gosens, Rüdiger und Gündogan fit

Gosens soll in der Startelf gegen England stehen

Löw hofft, dass sich Gosens' Gesundheitszustand bis zum Anpfiff um 18 Uhr nicht verschlimmert. In diesem Fall soll der Star von Atalanta Bergamo in Wembley die linke Seite beackern. Der Bundestrainer will das Risiko eingehen. Nicht zuletzt, weil er weiß, was Gosens auf links zu leisten imstande ist. (SERVICE: Spielorte und Stadien der EM 2021)