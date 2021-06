EM: Yann Sommer der Elfmeterheld nach Frankreich - Schweiz

Während Kylian Mbappé traurig dreinschauend am Elfmeterpunkt zurückblieb, stürmte Sommer nun endlich in Richtung der Schweizer Fans, die Arme weit ausgebreitet, den Mund zum Jubel geöffnet, direkt hinter ihm seine Teamkollegen, die über den 32-Jährigen herfielen und ihn in einer Feiertraube begruben.

Kramer: "Haben gezweifelt"

Bei allem Respekt für die Nations League ist dieser Triumph über Frankreich aber von ganz anderem Wert. Für die Schweiz ohnehin, die in der vergangenen Zeit einige bittere Rückschläge in Achtelfinals großer Turniere hinnehmen musste,

2014 bei der WM in Brasilien, als Gegner Argentinien erst in der 118. Minute durch Angel Di María traf und damit das Schweizer Aus besiegelte.

Oder 2016 bei der EM in Frankreich, als die Eidgenossen im Elfmeterschießen an Polen scheiterten. Granit Xhaka verschoss damals den entscheidenden Ball vom Punkt.

Sommer will De Niro anrufen

In diesem Jahr ist alles anders. Die Schweiz steht im Viertelfinale und darf sich auf die Begegnung mit Spanien am Freitag freuen. (EM: Schweiz - Spanien, Freitag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

So schrieb The Guardian in England von einem "Drehbuch", das Sommer "zerrissen" hätte; ein Drehbuch, das zunächst komplett für den "Wunderknaben" Mbappé und seine französische Clique geschrieben worden war, am Ende aber niemanden in den Kinosaal lockte.