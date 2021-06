Der Anfang vom Ende? Keine weiteren DLC-Kämpfer für SSBU

Während der E3 stellte Nintendo in einer Direct zahlreiche Spiele und Projekte vor, darunter unter anderem die Veröffentlichung des nächsten DLC-Kämpfers für Super Smash Bros. Ultimate. Kazuya aus Tekken gesellt sich zu den zahlreichen Charakteren hinzu. Am Montag wurden die Kampftechniken des Nahkämpfers in einer Präsentation vorgestellt und auch das Veröffentlichungsdatum wurde bekanntgegeben. Bereits ab dem 30. Juni ist Kazuya mit dem nächsten Update spielbar.