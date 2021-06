EM 2021: Wie Alvaro Morata mit Spanien seine Kritiker verstummen lässt

Álvaro Morata führt Spanien ins Viertelfinale der EM. Sein Treffer ist eine stille Nachricht an die Fußball-Fans in Spanien, die ihn beleidigten und bedrohten.

Der Spanier schloss die Augen, legte den linken Arm auf die Brust und streckte den rechten nach unten aus. In völliger Gelassenheit und mit bester Körperbeherrschung - als hätte er nicht gerade für die nächste Wende in einem unglaublichen Achtelfinal-Thriller gegen Kroatien gesorgt.

Seine Geste erinnerte an einen Torero in einer Stierkampfarena. In inniger Verbeugung vor dem Gegner, den er gerade besiegt hatte. Vielleicht auch eine siegreiche Verbeugung vor seinen scharfen Kritikern. Vielleicht war der Jubel ein Signal in die Heimat. Ein Signal an einige Fußball-Fans in Spanien, die ihn zuletzt kritisierten, beleidigten und bedrohten.