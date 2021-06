Eintracht Frankfurt. NeuerTrainer Oliver Glasner plant keinen Umbruch

Glasner hatte in Wolfsburg Probleme mit Schmadtke

Drei Jahre hat sich Glasner an die Hessen gebunden, die am Ende der vergangenen Saison den Einzug in die Königsklasse auch aufgrund der massiven Ärgers um den Abgang Hütters und den Wechsel von Sportvorstand Fredi Bobic zu Hertha BSC trotz einer guten Ausgangslage verspielt hatten.

Richtig loslegen wird Glasner beim Trainingsauftakt am Donnerstag in der Arena, bei dem keine Fans zugelassen sind. An den beiden Tage zuvor stehen noch die obligatorischen Leistungstests der Profis auf dem Programm, die mit der Partie bei Borussia Dortmund in die Saison starten werden.