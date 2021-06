108. Tour de France: Vorschau auf die 5. Etappe

Für Pogacar und Co. steht das erste Einzelzeitfahren an © AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Nach vier Tagen in der rauen Bretagne erreicht die Frankreich-Rundfahrt die malerischen Pays de la Loire. In der kleinen Gemeinde Change rollen erstmals Tour-Starter in eine Etappe. Sie grenzt direkt an Laval, wo die Große Schleife zum zweiten Mal Station macht. 1999 gewann der Belgier Tom Steels hier eine Etappe. Im Mittelalter war Laval ein bedeutender Marktort. Guy XIV., der erste Graf von Laval, tat sich als treuer Gefolgsmann von Jeanne d'Arc hervor.