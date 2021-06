PUBG Mobile: NAVI gewinnt erste Pro League Championship

NAVI holt letzten Titel der Saison

In Südostasien dominierte The Infinity das Geschehen, in Amerika gewannen Knights das Turnier und in Südasien holte Astra Academy den Titel. Der Season 1 MVP wurde regionsübergreifend Bulat "KnowMe" Sharafutdinov vom Team KoninaPower. Die PMPL Championship wird mit der zweiten Season später in diesem Jahr zurückkehren.