EM 2021, Jude Bellingham feiert 18. Geburtstag bei England - Deutschland Bellinghams besonderer Geburtstag

Musiala vs. Bellingham: Wie aus Jugendfreunden Gegner wurden

SPORT1

Jude Bellingham feiert am heutigen Dienstag seinen 18. Geburtstag. Ein besonderes Datum mit dem Klassiker gegen Deutschland und einer Vertragsverlängerung beim BVB.

Das ist mal ein Datum für den vielleicht wichtigsten Geburtstag im Laufe eines Lebens.

Seit dem Beginn des heutigen Dienstags ist Jude Bellingham volljährig. Mit 18 Jahren plant er allerdings nicht seine erste ganz lange Partynacht, sondern trifft mit der englischen Nationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft im Klassiker auf Deutschland (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER). Und dann auch noch im Wembley Stadium.

Bellingham bereitet sich daher auf sein siebtes Länderspiel vor - ein ganze besonderes an seinem Ehrentag. Vielleicht schenkt ihm sein Trainer sogar das Präsent, das der Mittelfeldspieler wohl am liebsten hätte: Einen Platz in der Startelf.

Bellingham in die Startelf? "Der Junge ist reif"

Bislang lief Bellingham bei der EURO zweimal als Einwechselspieler auf, womit er EM-Geschichte schrieb. Mit 17 Jahren und 349 Tagen wurde er zum jüngsten EM-Spieler aller Zeiten. Diesen Titel verlor er kurz danach allerdings an den Polen Kacper Kozlowski. Jüngster Akteur in der Geschichte der Three Lions, der je bei einem großen Turnier aufgelaufen ist, ist er aber noch.

"Der Junge ist reif. Ich denke, das merkt jeder, aber er hat es verdient", sagte Jadon Sancho am Montag bei der Pressekonferenz: "Er hat in Dortmund extrem hart gearbeitet, vor allem in seiner ersten Trainingseinheit - man konnte schon sehen, dass er bereit war, in Deutschland zu spielen."

Erst elf Monate ist es her, dass Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund wechselte. Er wird dem BVB wohl noch eine Zeit erhalten bleiben, was auch an einer Klausel liegt, die sich in dem Vertrag des Juwels befindet.

Vertrag von Bellingham beim BVB verlängert sich

An seinem 18. Geburtstag verlängert sich das Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben automatisch um zwei Jahre bis 2025. Inklusive einer Gehaltserhöhung. Der BVB kann sich also weiter auf die für sein Alter unglaublich reifen, trotzdem frechen und zuverlässigen Auftritte von Bellingham freuen, mit denen der junge Mann gerade auch die Fußball-Fans auf der Insel verzaubert.

"Der Himmel ist die Grenze für Jude. Für England bei einem großen Turnier dabei zu sein, ist eine sehr große Sache, und wie man sehen kann, erfüllt er seine Aufgabe für die Mannschaft", schwärmte Sancho, der mit Bellingham zuletzt bei Borussia Dortmund spielte. Er nimmt in der englischen Nationalmannschaft überraschend eine kleinere Rolle ein als sein gut drei Jahre jüngerer Teamkollege. In diesem Sommer wird er aller Voraussicht nach zu Manchester United wechseln. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

"Es ist offensichtlich, dass Gareth Southgate Bellingham mehr vertraut als beispielsweise Sancho", schrieb die Sun am Dienstag. Das ist tatsächlich offensichtlich. Bellingham ist mit seinen nun 18 Jahren schon so weit, wie es in England wohl kein Spieler vor ihm war.