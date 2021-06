Handball: Gislason nominiert 17er-Kader für Tokio

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seine 17 Spieler für die Gold-Mission bei Olympia ohne größere Überraschungen benannt. Angeführt wird der Kader des Deutschen Handballbundes (DHB) von Kapitän Uwe Gensheimer. Die offizielle Nominierung für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erfolgt am Dienstag.

Gislason hatte vor wenigen Tagen bereits seinen vorläufigen 28er-Kader berufen, in diesem fehlten verletzungsbedingt Kiels Kreisläufer und Abwehrchef Patrick Wiencek sowie der Berliner Fabian Wiede. Am Kreis, wo trotz Wienceks Ausfall ein großes Angebot herrscht, fiel die Wahl auf den Mannheimer Jannik Kohlbacher, der den Vorzug vor WM-Teilnehmer Sebastian Firnhaber erhielt. Das Gespann im Tor bilden wie bei der WM die erfahrenen Andreas Wolff, Silvio Heinevetter und Johannes Bitter. Auf der Mitte setzt Gislason unter anderem auf Youngster Juri Knorr (21).

Die Nationalmannschaft bestreitet vor dem Abflug nach Asien in Nürnberg noch zwei Länderspiele gegen Brasilien (9. Juli, 20.15 Uhr) und Ägypten (11. Juli, 15.05 Uhr/beide Sport1). Am 14. Juli werden die deutschen Handballer dann nach Japan reisen ? zunächst zur zweiten Vorbereitungsphase nach Tokushima, ehe am 22. Juli nach die Weiterreise nach Tokio ins Olympische Dorf ansteht. DHB-Gegner in der Gruppenphase sind Europameister Spanien, Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. - Das Aufgebot: