Für die Allianz! Stream für neue Hearthstone-Expansion datiert

Einen knappen Monat ist es her, dass das Miniset "Die Höhlen des Wehklagens" den letzten Content in Hearthstone brachte. Nun steht die nächste Erweiterung vor der Tür.

Seit Ende März kämpfen sich die Hearthstone-Spieler inzwischen durch das Brachland. In der ersten Phase des Jahres des Greifens drehte sich alles um die Horde, deren Helden und den Überlebenskampf, den deren Mitglieder Tag für Tag in der weiten Ödnis des Brachlandes für sich entscheiden müssen.

Mit dem Release des am 3. Junis erschienenen Mini-Sets "Die Höhlen des Wehklagens" brachte Blizzard noch einmal neuen Schwung in das Spiel. Nun, keinen Monat später, scheint es so, als würde die nächste richtige Erweiterung auch kurz vor dem Release stehen, denn der Publisher kündigte in einem Blogpost einen Enthüllungs-Stream zur bald kommenden neusten Expansion an.