League of Legends Patch-Preview: Was bringt 11.14?

League of Legends ist eines der komplexesten Online-Spiele unserer Zeit. Damit das Game jederzeit ausbalanciert bleibt, ist nach dem Patch meist auch direkt vor dem Patch.

Die League-of-Legends-Meta befindet sich in einem konstanten Wandel. Verantwortlich für die im Optimalfall immer abwechslungsreiche Rift-Erfahrung sind die zweiwöchentlichen Patches, die für nötige Balance im Spiel sorgen. Den Spielern wird dabei eine hohe Flexibilität abverlangt: kaum hat man sich an den letzten Patch und seine Mitbringsel in Form von Buffs und Nerfs gewöhnt, droht der nächste wieder alles durcheinander zu wirbeln.