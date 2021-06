Messi liefert Gala als neuer Rekordnationalspieler Argentiniens

Vier Tage nach seinem 34. Geburtstag führte der Kapitän die Gauchos in seinem 148. Länderspiel mit zwei Toren und einer Vorlage beim 4:1 (3:0) gegen Bolivien zum Gruppensieg.

Hinter Argentinien, das im Viertelfinale nun am Samstag auf Ecuador trifft, sprang in der Gruppe A Uruguay mit einem 1:0 (1:0) gegen Paraguay noch auf Rang zwei und kämpft wenige Stunden zuvor gegen Kolumbien um einen Platz unter den letzten Vier.

Den Auftakt der K.o.-Runde bestreiten am Freitag Paraguay und Peru. Danach setzt Brasilien, das die Gruppe B dominierte, seine Titelverteidigung (Sieger 2019) im Duell der letzten Champions gegen Chile (2015 und 2016) fort.

In Cuiaba leitete Messi, der am bisherigen Spiel-Rekordhalter Javier Mascherano vorbeizog, das 1:0 durch Papu Gomez (6.) mit einem genialen Lupfer ein, das 2:0 markierte er selbst abgezockt per Strafstoß (33.), ehe er mit einem traumhaften Heber (42.) von der Strafraumkante schon vor der Pause alles klar machte.