"Ich habe versagt": Mbappe entschuldigt sich nach Elfmeter-Drama

Schlafen werde nun schwer, ergänzte Mbappe, "aber so etwas passiert leider in diesem Sport, den ich so sehr liebe." Der Torjäger von Paris St. Germain hatte beim packenden Duell gegen die Schweiz, das nach 120 Minuten 3:3 endete, die Verantwortung übernommen und den insgesamt zehnten Elfmeter geschossen. ( NEWS: Alles zur EM )