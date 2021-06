Havertz: DFB-Auswahl glaubt "fest" an den Titel

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ist zu "100 Prozent" von einer erfolgreichen Europameisterschaft überzeugt. "Wir Spieler und der Staff glauben fest daran, dass wir Europameister werden können", sagte der Chelsea-Profi bei Sport1: "Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Denn wir haben eine Top-Mannschaft, ein super Trainerteam und eine gute Mentalität."

Sollte es der DFB-Auswahl gelingen, ihre "Qualität abzurufen, dann ist in den K.o.-Spielen alles drin für uns", betonte Havertz. Zunächst trifft das deutsche EM im Achtelfinale in London am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf England.