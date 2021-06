Verrückte EM-Spiele: Tipper gewinnt 42.000 Euro mit irrer Wette

In den Stadien standen die Fans Kopf, an den TV-Bildschirmen dürfte es nicht anders gewesen sein. Den wohl verrücktesten Abend erlebte ein Tippspiel-Teilnehmer, der den EM-Irrsinn offenbar vorhergesehen hat. Auf Twitter wurde ein Wettschein veröffentlicht - er zeigte die Wette eines Mannes, der 1,90 Euro auf ein 3:3 in beiden Spielen gesetzt hatte.

Und nach 90 Minuten stand es in beiden Partien jeweils Remis, mit seinem minimalen Einsatz kam der Tipper auf einen gigantischen Gewinn in Höhe von 42.750 Euro. Sekunden vor Schluss der Frankreich-Partie dürfte ihm zwar nochmal das Herz in die Hose gerutscht sein, als Kingsley Coman den Ball mit der letzten Aktion des Spiels an die Latte jagte - doch dann dürfte der Jubel wohl grenzenlos gewesen sein.