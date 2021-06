EM 2021, Nationalmannschaft: Rüdiger, Gosens & Gündogan wackeln vor England

Joachim Löw bangt vor dem Achtelfinale gegen England um drei Stars. Ersatz steht bereit. Der Bundestrainer will allerdings noch keinen Spieler abschreiben.

Bundestrainer Joachim Löw bangt vor dem Achtelfinale gegen England am Dienstagabend in Wembley (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) um drei Stammspieler: Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan und Robin Gosens drohen auszufallen. (Ergebnisse und Spielplan der EM)