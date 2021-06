Meistertrainer Galtier wechselt nach Nizza

Gut einen Monate nach seinem Titelgewinn in Frankreichs Fußball-Meisterschaft mit OSC Lille wechselt Christophe Galtier zum Ligarivalen OGC Nizza.

Gut einen Monate nach seinem Titelgewinn in Frankreichs Fußball-Meisterschaft mit OSC Lille wechselt Trainer Christophe Galtier zum Ligarivalen OGC Nizza. Dies teilte am Montag die Ineos-Gruppe mit, Eigentümer des Klubs von der Cote d'Azur. "Wir sind sehr glücklich, verkünden zu können, dass Christophe Galtier neuer Trainer von OGC Nizza wird", hieß es in der Mitteilung.