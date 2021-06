EM 2021: Deutschland - England heute LIVE im TV, Stream, Ticker

EM 2021: Deutschland erst gegen England - dann Finale?

So oder so - bei einem Sieg in London steht Löws goldener Abschiedsmission (fast) nichts mehr im Wege. Im Viertelfinale in Rom wäre Schweden oder die Ukraine ein machbarer Gegner, im Halbfinale erneut in Wembley käme es zum Duell mit Dänemark oder Tschechien. "Wir haben ein Etappenziel erreicht, aber das ist nicht, was wir wollen. Wir geben uns mit der Achtelfinalteilnahme nicht zufrieden", sagte Kapitän Manuel Neuer und plante schon die Rückkehr: "Wir wollen noch mal in London spielen." ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)