Tour de France: Wie Tony Martin immer wieder stürzte und wieder aufstand

So läuft die Tour de France 2021

"Ich habe an den letzten beiden Tagen gemerkt, dass es mir nicht 100-prozentig gut geht", sagt Tony Martin - der zu Beginn der Tour de France mal wieder vom Sturzpech verfolgt wurde. ( Alles Wichtige zum Radsport )

Nicht immer kam Martin wie in diesem Jahr mit einem blauen Auge davon. Kaum ein Fahrer hatte in den vergangenen Jahren derart viel Sturzpech, wenn es auf die große Schleife ging. ( Alle wichtigen Begriffe der Tour de France )

Tour de France 2012: Reifenplatzer und Kahnbeinbruch

Immerhin geht das Jahr danach versöhnlich weiter. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London holt Martin hinter Tour-Sieger Bradley Wiggins Silber im Einzelzeitfahren. ( Alle Etappen der Tour de France 2021 )

Tour de France 2013: Sturz zum Auftakt

Gleich während des Prologs auf Korsika von Porto-Vecchio nach Bastia zieht sich Martin bei seinem zweiten schweren Sturz während der Tour eine Lungenprellung, eine tiefe Fleischwunde am Ellenbogen sowie Abschürfungen und Hämatome am gesamten Körper zu.

Das Bild, wie Martin blutend am Boden sitzt und in die Szenerie blickt, geht um die Welt. Aber der Routinier fährt weiter und holt sich mit dem Zeitfahren von Avranches nach Mont-Saint-Michel (11. Etappe/33 km) sogar noch einen Etappensieg.

Tour de France 2015: Tiefpunkt im Gelben Trikot

In diesem Jahr startet die Tour mit einem Zeitfahren über 13,8 Kilometer. Um fünf Sekunden verpasst Martin hinter Tagessieger Rohan Dennis den Tagessieg und das Gelbe Trikot.

Nur zwei Tage später stürzt Martin 1000m vor dem Ziel in Le Havre und bricht sich das Schlüsselbein . Zwar kämpft er sich noch ins Ziel und behält aufgrund einer Sonderregelung des Weltverbandes das Trikot des Gesamtführenden, zur siebten Etappe aber kann er nicht mehr antreten.

Tour de France 2016: Das Knie zwingt zur Aufgabe

Auch das folgende Jahr hat einen moralischen Tiefschlag für Martin in petto. Diesmal ist es zwar kein Sturz, aber auf der letzten Etappe muss er wegen Knieschmerzen aufgeben .

Doppelt bitter: Nur wenige Kilometer vor der Zieldurchfahrt auf der Avenue des Champs-Élysées in der französischen Hauptstadt steigt er vom Rad.

Tour de France 2018: Der dritte Ausstieg bei der Tour

Diesmal wird dem Fahrer von Team Kathusa Alpecin die achte Etappe zum Verhängnis. 17 km vor dem Ziel in Amiens war Martin zu Fall gekommen .

Danach scheint der "Panzerwagen", wie Martin nach seinem Bravourritt in den Vogesen bei der neunten Etappe der Tour de France 2014 von der französischen Presse getauft wurde, von seiner Pechsträhne verschont zu bleiben - bis zu diesem Jahr.

Tour de France 2021: Fan verursacht Massensturz

Auf der dritten Etappe erwischte es den Zeitfahrweltmeister mit der Mannschaft von 2012 schon nach 36 Kilometern. Konkret: Beim Sturz von Geraint Thomas wurde der Deutsche in Diensten von Team Jumbo-Visma mit zu Boden gerissen.

Noch unglücklicher hatte es Martin allerdings schon am Starttag erwischt.

Rund 45 Kilometer vor dem Ziel war eine Frau mit dem Rücken zum heranrasenden Feld aus den Zuschauer-Massen auf die Straße getreten. In den Händen trug sie ein Schild mit der Aufschrift "Allez Omi/Opi" und hielt es lachend in die Motorrad-Kamera.

Mit gravierenden Folgen: Martin an der Spitze des Peloton knallte aus voller Fahrt in das Plakat, der Crash mündete in einen Massensturz von einem guten Drittel aller Fahrer - der für die mittlerweile verhaftete Zuschauerin noch Konsequenzen haben könnte.