Schweden animieren Fans auf der Insel: "Wir brauchen euch"

Dass ihre Fans zum EM-Achtelfinale gegen die Ukraine wegen der strengen Corona-Regeln nicht nach Schottland einreisen können, stößt den Schweden übel auf. "Es ist merkwürdig, dass man Spiele dort austrägt, wo keine ausländischen Fans einreisen können", sagte Nationaltrainer Janne Andersson vor dem K.o.-Duell am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Glasgow: "Für mich ist das eine falsche Entscheidung."

Innenverteidiger Victor Lindelöf startete daher via Social Media einen Aufruf: "An alle Schweden, die in Großbritannien leben: Wir brauchen euch. Lasst uns Glasgow gelb und blau färben."

Die Partie gegen die Ukraine gehen "Blagult" mit "großem Respekt" an, wie Sebastian Larsson versicherte. Kritik an der defensiven Spielweise des Siegers der Gruppe E wies der Kapitän zurück: "Manchmal hatten wir wenig den Ball, aber es geht um den Erfolg, es geht darum, Spiele zu gewinnen. Wir tun, was dafür nötig ist und stellen uns auf das ein, was der Gegner macht."