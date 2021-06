Auftaktniederlage für Siegemund in Wimbledon

Laura Siegemund ist in Wimbledon direkt in der ersten Runde ausgeschieden.

Die 33-Jährige aus Metzingen, die in diesem Jahr auch schon bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne und Paris an ihren Auftakthürden gescheitert war, verlor am Montag gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa in nur 58 Minuten mit 1:6, 3:6.