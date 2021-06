Rassistische Beleidigung: Surge-Quarterback Wright gesperrt und gefeuert

Die European League of Football (ELF) hat Jacob Wright von der Stuttgart Surge wegen rassistischer Beleidigung eines Gegenspielers für den weiteren Verlauf der Saison 2021 gesperrt. Das teilte die ELF am Montag mit. Die Stuttgarter teilten gleichzeitig mit, dass sie sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Quarterback getrennt haben.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Vorfälle so zugetragen haben. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, mit aller Konsequenz und Härte vorzugehen", erklärte Esume und betonte: "Wir setzen ein klares Signal, dass in der European League of Football kein Platz für Rassismus oder irgendeine Form von Diskriminierung und Ausgrenzung ist. Das entspricht nicht den Werten, die wir in unserer Liga leben: Football bedeutet Familie und ist für jeden da."