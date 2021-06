Tour de France 2021, 3. Etappe: Merlier siegt, Sorge um Ewan und Sagan nach Sturz

Kein Ewan, kein Cavendish, kein Sagan: Der krasse Außenseiter Tim Merlier hat den Topstars in einem chaotischen Kräftemessen der Supersprinter bei der 108. Tour de France die Show gestohlen und die von einem üblen Sturz überschattete erste Massenankunft für sich entschieden. Der Belgier vom Team Alpecin-Fenix setzte sich am Montag im bretonischen Pontivy vor seinem Teamkollegen Jasper Philipsen durch. ( Alles zur Tour de France 2021 )

Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte Merliers niederländischer Teamkollege Mathieu van der Poel am Tag nach seinem Triumph an der Mur-de-Bretagne erfolgreich. Mit dem Gelben Trikot hatte sich der Enkel von Frankreichs Radlegende Raymond Poulidor (trug nie das Maillot jaune) einen Lebenstraum erfüllt, diesmal zog er den Sprint für Merlier mustergültig an. (Gesamtwertung der Tour de France)