Sebastian Kehl ab 2022 BVB-Sportdirektor - Kommentar von Patrick Berger

Überraschend ist diese Nachricht nicht mehr. Bereits Anfang des Jahres hatten sich der BVB und sein Ex-Kapitän per Handschlag darauf geeinigt. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern.

Kehl und Zorc arbeiten Hand in Hand

Die letzten Monate waren für Kehl eine Art "Anschwitzen". Er entwickelte sich im Windschatten von Zorc weiter. Beide arbeiteten (und arbeiten noch) Hand in Hand. So war und ist Kehl in alle wichtigen Prozesse involviert. Auch in den aktuellen Verhandlungen mit Manchester United wegen Jadon Sancho sitzt er beispielsweise mit im Boot.