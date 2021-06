Löw wohl mit zwei Änderungen in der Startelf

Joachim Löw wird seine Mannschaft für das Achtelfinale in London gegen England auf zwei Positionen gegenüber dem Gruppenfinale gegen Ungarn verändern.

Bundestrainer Joachim Löw wird seine Mannschaft für das EM-Achtelfinale in London gegen England wohl auf zwei Positionen gegenüber dem Gruppenfinale gegen Ungarn (2:2) verändern. Thomas Müller dürfte nach überstandenen Knieproblemen für Leroy Sane in die Mannschaft rücken, zudem könnte Leon Goretzka seine Chance in der Startelf für Ilkay Gündogan erhalten.