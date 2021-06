Trotz starker Saison - Solary verabschiedet Rocket League Roster

Eigentlich lief es sehr gut für Solary in der abgelaufenen RLCS Season X. Zwei Finalteilnahmen, jeweils beim Regional Event (3:4 gegen Team Queso) und beim noch recht aktuellen Spring Major (1:4 gegen Team BDS) sowie ein Startplatz bei den Rocket League Championships. Dort reichte es allerdings nur für den letzten Rang, nachdem eine 1:2-Niederlage gegen Queso in der ersten Runde zu Buche stand.

Gründe für Solary

Trotzdem beginnt jetzt in der Offseason die Suche für beide Seiten. Solary hat laut dem Tweet bereits eine neue Besetzung in Aussicht, das nun ehemalige Roster hat durch die Leistungen von sich Reden gemacht. In der aktuellen Phase des Rocket League eSports wagen immer mehr Unternehmen den Schritt zu einem eigenen Team. Möglicherweise bringen also Ferra und Co. demnächst einen weiteren großen Namen ins Rennen.