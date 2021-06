Bundesliga: Sebastian Kehl wird ab 2022 neuer Sportdirektor beim BVB

Sebastian Kehl wird künftig neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der ehemalige Profi unterschreibt einen langfristigen Vertrag, fängt aber nicht sofort an.

Sebastian Kehl wird ab 1. Juli 2022 neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund . Das gab der Verein am Montagnachmittag bekannt.

Watzke: Kehl verfügt über "notwendiges Rüstzeug"

"Ich bin froh, dass es uns erneut gelungen ist, einen verdienten Meisterspieler über seine aktive Karriere hinaus langfristig an den Klub zu binden. Sebastian Kehl hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet und sich auf seine künftige Rolle als Sportdirektor des BVB bereits vorbereiten können", kommentierte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Personalie und ergänzte: "Natürlich tritt er in große Fußstapfen, aber wir sind davon überzeugt, dass Sebastian über das für seine Aufgabe notwendige Rüstzeug verfügt."