Nach anstrengenden Achtelfinals: Brych und Siebert blicken gespannt nach Wembley

Frankfurt am Main (SID) - Nach ihren anstrengenden Einsätzen im Achtelfinale schauen die deutschen EM-Schiedsrichter Felix Brych und Daniel Siebert gespannt auf den Klassiker zwischen England und Deutschland am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Ob die Referees in Diensten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) noch einmal bei der Endrunde zum Einsatz kommen werden, hängt auch vom Weiterkommen oder Ausscheiden der deutschen Mannschaft ab.