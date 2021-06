Anzeige

Mick Schumacher freut sich auf Achtelfinale Deutschland - England Schumacher: Keinen Streit riskieren

Auch Mick Schumacher drückt der deutschen Elf die Daumen © AFP/POOL/SID/SEBASTIEN NOGIER

SID

Mick Schumacher freut sich auf das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England. Ein deutsches Trikot will er aber nicht tragen.

Fußball-Fan in der Formel 1: Auch Mick Schumacher wird am Dienstagabend (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) Deutschlands EM-Achtelfinale gegen England verfolgen.

Zwischen den beiden Rennen in Österreich veranstaltet der 22-Jährige einen Grillabend mit seinem Haas-Team - auf ein Deutschland-Trikot will Schumacher angesichts einiger englischer Mechaniker aber lieber verzichten.

Anzeige

"Mal schauen, was ich auftreiben kann, aber wahrscheinlich gehe ich etwas neutraler rein", sagte er in Spielberg lachend: "Ich will ja keinen Streit riskieren." Auf den Rost kommen Steaks und Würstchen, dazu "ein paar Leckereien von hier aus der Umgebung". Schumacher selbst wird aber vermutlich nicht am Grill stehen. "Ich bin nicht der größte Grillmeister", sagte er, "ich würde es wahrscheinlich verbrennen lassen."