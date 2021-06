LoL Patch 11.13: Die besten Bot-Lane Champions

LoL Patch 11.13: Welche Champions bestimmen die Bot-Lane Meta?

Kog’Maw führt das Ranking als bester ADC in LoL Patch 11.13 an, dank Enchanter-Supports und dem neuen Bruiser Build, dass ihn tankier werden lässt. Mit Wit’s End, Runaan’s Hurricane und Randuin’s Omen könnt ihr den Build vervollständigen.

Janna ist eine der besten Enchanter-Supps in LoL - vor allem auch dank des Moonstone Buffs, der ihr natürlich in die Karten spielt. Der Buff wirkt sich auch auf Sona aus: Das 1% Extra Healing unterstützt ihre AoE. An Lulu kommt sie dennoch nicht ran, denn die ist nach wie vor einfach zu gut. Sie und eure Teammitglieder bekommen immer noch Movement Speed, wenn ihr eine Fähigkeit einsetzt. Hier kann man gespannt sein, was der nächste LoL-Patch verändern wird.