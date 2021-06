Vor EM-Achtelfinale: Maffay heizt DFB-Stars ein

Neuer und Co. treten am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in London an. Der Maffay-Besuch kam auch deshalb zustande, weil es in der Mannschaft mit Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kevin Volland oder Jonas Hofmann inzwischen auch einige Hobby-Gitarristen gibt.