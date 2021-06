LoL Patch 11.3: Die besten Top, Mid & Jungle Champions

LoL Patch 11.13 bringt nicht viel Neues im Jungle. Xin Zhao entscheidet 1v1-Duelle durch seinen absurden Damage weiterhin meist für sich. Daran ändert auch der Hail of Blades-Nerf nichts – Xin Zhao bleibt King of the Jungle. In der Mid-Lane gibt es dagegen einige Änderungen.