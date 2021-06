82.000 Bäume durch "Sports4Trees" gepflanzt, "Hockeywald" bei knapp 1000 Bäumen

Bäume durch den Sport: Die Umwelt-Kampagne "Sports4Trees" der Initiative "Sports for Future" hat in Afrika bereits mehr als 82.000 Bäume gepflanzt.

Bäume durch den Sport: Die Umwelt-Kampagne "Sports4Trees" der Initiative "Sports for Future" hat in Afrika bereits mehr als 82.000 Bäume gepflanzt. "Es ist wichtig, dass dieser Bereich angegangen wird", sagte Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz dem SID: "Da passiert schon viel. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung."