UEFA irritiert: DFB wollte gar nicht in Wembley trainieren

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert ihr Abschlusstraining in Herzogenaurach. Dabei hätte das Training wohl doch im Wembley-Stadion stattfinden können.

DFB: Wembley-Training untersagt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte den Fall am vergangenen Samstag ebenfalls noch anders dargestellt. Die UEFA habe das Abschlusstraining für die Begegnung am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) untersagt, hieß es da.