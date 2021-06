Tour de France 2021: 4. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Bei der Tour de France 2021 steht am Dienstag die 4. Etappe an. Erneut rechnen sich die Sprinter große Chancen aus.

Bevor sich am Mittwoch die großen Favoriten im ersten Zeitfahren messen, gehört die Bühne der Tour de France wie am Vortag den Sprintern.

Tour de France 2021: Heutige Etappe "Redon - Fougères"

Auch am vierten Tag bleibt die Frankreich-Rundfahrt auf 150km komplett in der Bretagne, ehe sie Abschied von der wilden Gegend im Nordwesten des Landes nimmt. Die komplett flache Strecke führt südlich an der Regionshauptstadt Rennes vorbei, ehe sie in zwei großen Bögen Kurs auf den Zielort Fougeres nimmt. Rund 35 km vor dem Ziel läutet der Zwischensprint das Finale ein.