EM 2021: Kroatien - Spanien 3:5, Morata führt Spanien ins Viertelfinale

Eine Slapstickeinlage leitet den spektakulären Achtelfinal-Krimi zwischen Spanien und Kroatien ein. In der Verlängerung sorgt ein Doppelschlag für die Entscheidung.

Slapstick pur und wilde Torflut: Spanien hat trotz eines kuriosen Eigentors in einem spektakulären Schlagabtausch ein vorzeitiges Aus bei der EM 2021 abgewendet.

Álvaro Morata (100.) und Mikel Oyarzabal (103.) ebneten Spanien mit einem Doppelschlag in der Extra-Zeit den Weg ins Viertelfinale.

Spanien dreht Partie nach Slapstick-Eigentor

Die Kroaten gingen zunächst ohne einen einzigen Torschuss in Führung - und dank einer Slapstickeinlage der spanischen Mannschaft : Torhüter Unai Simón lenkte einen Rückpass von Mittelfeldspieler Pedri aus 44 Metern nach einer missglückten Ballannahme ins eigene Tor (20.). Es war bereits das neunte Eigentor des Turniers, so viele wie bei allen vorherigen 15 Europameisterschaften zusammen. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Kroatien erzwingt Verlängerung

Doch Kroatien glich durch Mislav Orsic (85.) und Mario Pasalic (90.+2) in der Schlussphase doch noch aus und erzwang die Verlängerung.

Im Viertelfinale am Freitag in St. Petersburg kommt es zum Duell mit dem Sieger der Partie Frankreich gegen Spanien. (Ergebnisse und Spielplan der EM )

Für die Spanier, die erstmals seit ihrem EM-Triumph 2012 wieder ein K.o.-Spiel bei einem großen Turnier gewannen, geht es am Freitag (18 Uhr) in St. Petersburg gegen Weltmeister Frankreich oder die Schweiz weiter. Superstar Luka Modric und die Kroaten scheiterten wie schon bei der EM 2016 im Achtelfinale.

Modric knackt kroatischen EM-Rekord

"Riesige Qualität" hatte Enrique dem Taktgeber der Vatreni bescheinigt, der Weltfußballer von 2018 war zunächst aber mit Defensivaufgaben beschäftigt - und sich auch nicht zu schade, Ballverteiler Busquets in Manndeckung zu nehmen.

Spanien, wie in den Vorrundenspielen fast im Dauer-Ballbesitz, versuchte, den kompakten Gegner mit Pässen in die Spitze und Flanken zu sezieren. Zunächst traf Pablo Sarabia das Außennetz (13.), dann scheiterte Koke nach Zuspiel von Pedri am stark reagierenden Torhüter Dominik Livakovic (16.).