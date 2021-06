Jamal Musiala: EM-Achtelfinale gegen England "etwas Großes"

Jungstar Jamal Musiala (18) fiebert dem EM-Achtelfinale gegen sein "zweites Zuhause" England ( EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER ) entgegen.

"Ich habe da einige Jahre gelebt und mich wohlgefühlt, kenne viele Menschen, habe viel gelernt. All das möchte ich nicht missen. Das streift man nicht einfach so ab. Dieses Spiel ist etwas Großes für mich", sagte der Nationalspieler vor dem Klassiker in London im Interview mit DFB-aktuell.