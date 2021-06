Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger bei Abschlusstraining dabei

Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger nehmen am Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft für das EM-Achtelfinale gegen England teil.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining für das EM-Achtelfinale gegen England mit Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger bestritten. Damit sind beide Spieler für den Klassiker in London am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) wohl einsatzbereit. Gündogan (Schädelprellung) und Rüdiger (Erkältung) hatten zuletzt eine Trainingspause eingelegt.