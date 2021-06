ARD: Fast 13 Millionen sehen EM-Aus von CR7

CR7 und Portugal scheiden aus - Gute Quote für die ARD © AFP/POOL/SID/LLUIS GENE

Das Aus von Cristiano Ronaldo mit Portugal durch gegen Belgien verfolgten in der Live-Übertragung in der ARD im Schnitt 12,90 Millionen Zuschauer.

Das Aus von Superstar Cristiano Ronaldo mit EM-Titelverteidiger Portugal durch das 0:1 gegen Belgien verfolgten in der Live-Übertragung in der ARD im Schnitt 12,90 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil des Achtelfinales am Sonntagabend betrug satte 44,2 Prozent.