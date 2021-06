MotoGP: Vinales verlässt Yamaha-Werksteam

Vinales war zuletzt am Sachsenring Letzter geworden und hatte den Rennstall öffentlich wegen angeblich fehlender Unterstützung sowie Respektlosigkeit kritisiert. Dass er am Sonntag in Assen/Niederlande hinter seinem Teamkollegen Fabio Quartararo (Frankreich) Zweiter wurde, änderte nichts an der Entscheidung.