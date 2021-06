Formel 1: Max Verstappen im Red Bull nach Spielberg-Sieg für Jubel verwarnt

Verstappen für Jubel nur verwarnt

"Es war keine ideale Situation, weshalb ich sofort mit dem Team gesprochen habe und ihnen entsprechend mitgeteilt habe, dass so etwas in Zukunft nicht toleriert wird", warnte der Australier vor einer Wiederholung.

Ähnliche Aktion endet in Überschlag

Vor allem in Spielberg weiß man, wie gefährlich so eine Aktion sein kann. Denn just an jener Stelle hatte sich vor sechs Jahren in der Formel Renault 3.5 ein heftiger Unfall ereignet, als der viertplatzierte Roberto Merhi nach der Zieleinfahrt verlangsamte.