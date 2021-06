Psychologe Hermann hält Elfmeter-Training der Engländer für Fehler

"Ich habe gelesen, dass die Engländer das bereits üben. Und ich freue mich, wenn dem tatsächlich so wäre, denn dann machen sie ihre mutmaßliche Schwäche überhaupt erst zu einem Thema", sagte Hermann in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau .

England hatte war im WM-Halbfinale 1990 und EM-Halbfinale 1996 an der DFB-Auswahl im Elfmeterschießen gescheitert. Er glaube aber nicht, dass die Engländer "Angst haben", so Hermann. Zudem wäre es "Küchenpsychologie, sich selbst stärker zu reden, indem man die vermeintliche Angst des Gegners betont". Jogi Löw werde sich "sicherlich in seinen Ansprachen vor allem auf die Stärken unserer Mannschaft konzentrieren".